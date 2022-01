Esimene energiaarvete toetuse avalduste esitamise nädal on möödas ning kiirematele taotlejatele raha juba kontolegi laekunud. Enamik avaldusi on tehtud elektrooniliselt, ent kellel seda võimalust pole, on saanud alates möödunud teisipäevast taotlust esitada ka paberil.