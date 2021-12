Augusti keskel Jaama 77 kortermajas aset leidnud traagilise õnnetuse uurimine on lõppenud. Nii mõnedki küsimused jäävadki vastuseta, aga kindel on see, et korteris viibinud 46-aastane Aavo kavatses oma elu tol päeval lõpetada.