Corsagym on politsei ja terviseameti huviorbiiti sattunud ka varem, 10. novembril käisid Lõuna prefektuuri politseinikud ja terviseameti töötajad spordiklubi kontrollimas.

Karistuseadustiku kõnealune paragrahv on välja toodud ka nüüd uksel seisval sildil. Karistusseadustiku § 266 lg 1 käsitleb omavolilist sissetungi: «Valdaja tahte vastaselt võõrasse hoonesse, ruumi, sõidukisse või piirdega alale ebaseadusliku tungimise eest karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.»

Tartu Postimehele Goršanov täpsemat kommentaari anda ei soovinud, sest tema sõnul puudutab silt varasemalt toimunud kokkupuuteid ja tänasel päeval enam rolli ei mängi. «Tookord ajendas selle sildi üles seadmist see, et politseinikud ja ametnikud tungisid väljajalanõudega spordisaali ja ajasid asju segi,» selgitas ta.

Praegu on käimas kohtutee ning sel põhjusel Goršanov rohkem asjaolusid avaldama ei soostunud. Ta lisas, et politsei- ja piirivalveametile tehtud avalduse osas edasiminekuid ei ole toimunud – avaldus sai küll tehtud, aga senimaani pole sellele vastust saadud.

Lõuna prefektuuri vanemstaabiametniku Ain Balderi sõnul pole viimasel ajal antud spordiklubiga probleeme olnud, nõudeid täidetakse ja omavaheline suhtlus on olnud mõistlik. «Silt uksel pärineb ammusest ajast, mil üksteisemõistmist alles otsisime nii, et piirangutest kinni peetaks,» nentis Ballder. «Täna aga probleeme selle spordiklubiga ei ole.»

Järelevalve teostamise käigus on nii Terviseameti kui ka PPA ametnikel näiteks õigus isikuid küsitleda, välja kutsuda, tuvastada nende isikusamasust, kehtestada viibimiskeeld, teostada vallasasja läbivaatust, siseneda valdusesse ja valdust läbi vaadata. Rikkumise tuvastamisel on järelevalveorganil õigus teha rikkujale ettekirjutus ning selle mittetäitmise korral määrata sunniraha kuni 9600 eurot.

Lisaks kõnealusele sildile võib kurioosumeid leida ka spordiklubi kodulehel. Näiteks teavitatakse külastajaid, et liikmemaksu tasudes kinnitab inimene, et omab kehtivat COVID-tõendit. Sellele järgneb teine tingimus: treeningute vältel on maskide kandmine rangelt keelatud.