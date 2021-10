Millisene on Eesti president Alar Karis?

«Kui see Karis nüüd presidendiks sai, siis ma küsisin oma Merikese käest, milline Karis välja näeb. Ta ütles, et niisugune ilus ja armas nagu mõmmi. See on nüüd minu ettekujutus temast, et ta on nagu mõmmikene! Ma ei näe ju, ma pean laskma kirjeldada. Ma rehkendasin, Karis on kuues president. Merikene, kas on?»