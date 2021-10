Viimati kohtusid samad meeskonnad koduses meistriliigas juulikuus, siis teenis võidu Tammeka. Tänane kohtumine algas tasavägiselt ning esimese värava kirjutas enda nimele Narva Trans, kui Mihhail Belov lõi 30. minutil karistuslöögi ristnurka ja avas skoori 1:0.

Penalt vormistas viigi

Peagi aga avanes ka tartlastel võimalus, kui 36. minutil teenis Artjom Škinjov kollase kaardi ning Tammeka sai penalti. Väravat läks vormistama Tristan Koskor, kes suutis seisu viigistada 1:1. Tammeka mängijatele andis see selgelt hoogu juurde ning mäng muutus aktiivsemaks.

Teisel poolajal läks Tammeka 59. minutil juhtima, kui Sander Kapperi söödu abil sahistas narvalaste võrku uuesti Koskor ning 2:1 eduseisule reageeris kodupublik Tamme staadionil rõõmuhõisete ja aplausiga. Kuigi ohtlikke olukordi tekkis enne mängu lõppu veel mõlemal poolel, rohkem väravaid ei löödud ning Tammeka suutis üle mitme kuu oma võitude nimekirja täiendada. Täna toimus Premium liigas veel mitu kohtumist ja päeva lõpuks oli selge, et Tammeka on nüüd tabelis Pärnu JK Vapruse ees 9. kohal.

Mõlemad tartlaste väravad vormistanud Tristan Koskor oli võiduga muidugi rahul. «Emotsioon on väga hea, seda tervel meeskonnal. See polnud minu töö üksi, vaid kõik panustasid võitu, alustades väravavahist, lõpetades ründeliiniga,» rääkis Koskor mängu järel.

Raske mäng alles ees

Ta lisas, et edu võtmeks olid õhuvõitlused ja duellid ning meeskondlik hingestatus. Ta kinnitas, et mängijad pidasid hästi kinni treeneri antud täpsetest juhistest.

«Võit annab hea emotsiooni, aga samal ajal tuleb realistlik olla. Kolmapäeval tuleb väga kõva mäng, naudime praegu seda võitu, aga homme lähme tööga juba edasi,» sõnas Koskor.

Tammeka peatreener Dmitrijs Kalašnikovs ütles laupäevase duelli järel, et pärast järjestikuseid kaotuseid oli positiivne tulemus väga hinnatud. «Iga võit sellises situatsioonis on oluline. Väga raske on järjest kaheksa mängu kaotada, eriti mängijatel, kes iga-aastaselt hooaja lõpus sellega harjunud pole. Tammeka mängijatel on tegelikult head kvaliteeti, aga reaalsus on see, mis on,» rääkis Kalašnikovs.

Ta ütles, et laupäeval vääriti võitu ning ta jäi meeskonna esitusega erinevates elementides rahule. Ometi tõdes peatreener, et praegu on iga kohtumine nagu finaal ja kõik algab nullist. «Kui me Pärnut kolmapäeval ei võida, siis tänane võit enam ei loe. Liigas on sellise tähtusega üksikud mängud jäänud, et kõike võib juhtuda. Ei saa eeldada ja pole mõtet veel ka liiga palju naeratada,» selgitas ta.