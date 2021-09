«Meie kriitika seisneb selles, et sõnades ollakse ambitsioonikamad kui reaalsed plaanid ja teod näitavad,» ütles ta enne, kui Eesti 200 Tartu piirkond kogunes täna pärastlõunal valimiskongressile, et kinnitada valimisprogramm.

Erakonna esinumber Tartus Kristina Kallas ütles, et Tartus muutuste esile kutsumiseks on neil sõnastatud pikem plaan.

Tema sõnul vajab Tartu ambitsioonikat ettevõtluse arendamise kava ja erakond on töötanud välja kultuurilinnaku arendamise mõtte. «Tartu võidaks palju, kui suudaksime kultuuritööstuse majandusharuna püsti panna ja Raadil on selleks ka suurepärane võimalus,» rääkis Kallas.

«Leiame ka, et Tartu vajab kliimaambitsioonides palju suuremat püüdlust, rohkem ressurssi. Olgu see linnaruumi arendamises ja rattateed tegemises või prügimajanduse ümberkorraldamisel,» jätkas ta.

«Valdkond, kus Tartu võiks muutuda Eesti ja Euroopa lipulaevaks, on meie nägemuses haridusinnovatsioon. Tartus on küll väga head koolid ja väga hea haridus, siit edasi on potentsiaali teha haridusinnovatsiooni hüpe ja meelitada ka ettevõtjad siia sellega,» lisas Kallas.

Kallas ütles, et ka rohealade teema on Eesti 200 programmis oluline.

Kallas ütles, et ei saa veel avaldada, kes on erakonna kandidaatide esiviisik Tartus, see saab paika teisipäevaks. Kandidaate on poolsada.