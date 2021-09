«Sõpruse silla kui Eesti kõige pikema ning Tartu jaoks äärmiselt olulise ühendustee seisundit on regulaarselt hinnatud ning sellele on tehtud säilitusremonti, kuid nüüd on käes aeg ette võtta ette põhjalik rekonstrueerimine,» rääkis abilinnapea Raimond Tamm.

Abilinnapea lisas, et Sõpruse sild koosneb sisuliselt kahest eraldiseisvast sillaosast ja seetõttu on võimalik silla ühte poolt rekonstrueerides hoida teist poolt liiklusele avatuna.

Sel aastal tellis linnavalitsus Sõpruse silla tehnilisest seisukorrast ülevaate saamiseks uuringu osaühingult Ehituse ja Tarkvara Inseneribüroo. See kinnitas, et sillal on mitmeid tehnilisi puudusi, millest olulisim on sademevee sattumine rajatise tugiosadele, sammaste betoonile ja kandetaladele.