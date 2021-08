Viiendat korda toimuva ärifestivali sTARTUp Day peakorraldaja Marili Vihmann ei saanud festivali esimese päeva eel minutikski und. Festivali teisel päeval Eesti Rahva Muuseumis võib ta juba kergemalt hingata, sest kogu korraldus on vaikselt paika loksunud. FOTO: Margus Ansu

olmapäevast reedeni on suur osa Tartust, eriti Eesti Rahva Muuseum ja selle ümbrus kihanud ettevõtlikest inimestest – viies ärifestival sTARTUp Day tõi kokku ligi 3000 inimest nii Eestist kui ka välismaalt, neist ligi 500 üle veebisildade. Baltikumi suurima ettevõtlusfestivali peakorraldaja Marili Vihmann (27) ütleb, et seda laadi ürituse õnnestumise eeldus on talutüdruku moodi mõtlemine.