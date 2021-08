Nädala algus tõi hea uudise. Tartlased ületasid täisealiste vaktsineerimisel 70 protsendi hõlmatuse piiri. Tähelepanuväärne on ka see, et 12–17-aastaste hulgas on hõlmatus üle 60 protsendi ja nendest omakorda vanuserühmas 16–17 on vaktsineerituid üle 70 protsendi.