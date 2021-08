Esimesele väljakutsele politsei ei reageerinud, ent õhtul saabusid korrakaitsjad olukorda vaatama. Nad palusid metsatukas töötanud masina töö lõpetada ning fikseerisid kohtumääruse rikkumise.

Selleks ajaks oli maha võetud võetud viirpuu, mida üks pisarais naabritest väitis olevat oma käega istutanud.

Ihaste metsatüli muutus eriti aktiivseks eelmisel kolmapäeval, kui elanikud esitasid halduskohtule taotluse tühistada keskkonnameti väljastatud luba, mille alusel tahab ettevõte Paju Arendus osa kinnistust tühjaks raiuda ning hiljem sinna elamud ehitada. Raie on ette nähtud ligi 16 hektarile.

Paju Arendusel on õigus määrust vaidlustada. Kui seda ei tehta, rakendub esmane õigukaitse kuni kohtuasja menetlust lõpetava lahendi jõustumiseni. Elanikud on edasikaebamise võimalusest teadlikud, aga poleks uskunud, et kohtumäärusest sel viisil üle sõidetakse. «Teadsime, et neil on õigus kaebus vaidlustada ja eeldasime, et nad seda ka teevad, aga me ei oodanud sellist jõudemonstratsiooni, nagu täna,» rääkis üks raie peamistest vastalistest Siiri Maimets.

Ta lisas, et Ihastes praegu toimuv on väga oluline, sest kujutab endast pretsedenti. «Esimest korda kogu planeerimise juures toimub eramu arendus metsaseaduse alusel ehk detailplaneeringut ei ole,» täpsustas Maimets oma vaatenurka. Kui puudub detailplaneering, pole alust ka elanikke kokku kutsuda. Just see, et inimeste arvamus jäeti küsimata, ongi see, mis kohalikke häirib.

«Meie ei ole elamu arenduse vastu, loomikult tuleb arendada. Aga peab olema detailplaneering. Praegu toimuv valmistab hämmingut – kändudest on näha, kui suuri puud seal on maha võetud,» jätkas Maimets.

Maimets ütles, et tegi politseile väljakutse juba pärast kella 15, kuid kedagi kohale ei tulnud. Õhtul pöördusid pahased inimesed uuesti politsei poole ja siis võeti neid kuulda.

«Kui politsei saabus, pidid nad ennast üldse kõigepealt asjaga kurssi viima. Masinatel paluti töö seisata ning seejärel konsulteeriti kolleegidega. Järeldus oli, et sellel alal siin ei tohi toimuda mitte mingil kujul raiumist ja see on selgelt kohtumääruse vastane. Nad fikseerisid olukorra, vormistasid dokumendid ja eks näe, mis edasi saab,» rääkis omakorda Rein Kolk.