Eile aset leidnud plahvatus oli traumeeriv sündmus, mis puudutas paljusid ning tekitas inimestes erinevaid tundeid. Kõikidele asjaosalistele, keda sündmus otseselt või kaudselt puudutab, pakub Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ööpäevaringset psühholoogilist esmaabi ohvriabi kriisitelefonil 116 006. Need, kes helistada ei saa või ei soovi, saavad nõustajaga suhelda veebivestluse teel aadressil www.palunabi.ee.

Aruteluringi juhivad kaks väljaõppe saanud juhendajat, kes annavad osalejatele võimaluse jagada oma tundeid turvalises ruumis nii palju kui nad soovivad, andmata hinnanguid, analüüsimata või kokkuvõtteid tegemata. Osalemine aruteluringis annab inimestele tagasi turvatunde ning aitab kaasa hirmu vähendamisele. Samuti annab see võimaluse osalejatel näha, mida igaüks teha saab, et selliseid olukordasid ei juhtuks või kuidas antud olukorrast välja tulla. Taastava ringi kohtumised on abiks leidmaks tasakaalu, hingerahu ning tervendavad kogukonda traumeerivate sündmuste järgselt.