TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Millest tunnete Tartus kõige rohkem puudust?

Iris Epp Sildnik, üliõpilane

Tunnen puudust näiteks rattateede võrgustikust. Samuti võiks linnas olla rohkem puid, mis kaitseksid päikese ja vihma eest.

Anete Tälli arvates võiks Tartu olla euroopalikum ning kesklinnas liiguksid vaid ratturid ja jalakäijad. FOTO: Madis Perli

Anete Täll, turisminduse õpilane

Emajõe äärt võiks rohkem korda teha, eeskujuks võib võtta Pärnu promenaadi. Praegu on seal istumiseks ja olemiseks mõned platvormid, aga neid võiks rohkem olla. Samuti peaks sealt alt kivistiku ära koristama ja ka taimestik on vohama läinud. Positiivse poole pealt on päris palju rattateid, aga neid saab alati rohkem olla. Võiks Tartut ka natuke euroopalikumaks teha, et näiteks kesklinnas autod ei sõida ning ongi ainult ratturid ja jalakäijad. Palju rohkem ruumi ja toredam oleks.

Vanemuise seltsi esindajat Vellot paneb imestama, et ühel nädalal pole kultuuriüritusi üldse ning teisel on neid kolm ühel ja samal ajal. FOTO: Madis Perli

Vello, Vanemuise seltsi esindaja

Tartu linnas tunnen puudust sellest, et kultuurialases tegevuses ei ole tasakaalu. Kui ühel nädalal ei ole ühtegi kultuuriüritust, siis teisel on kolm korraga ja inimene ei tea, kas jagab end kolmeks või kuidas. Nüüd sellel nädalavahetusel toimub siin väntorelite suvepäevad, Tartu lähedal on harrastusteatrite festival ja muidugi Seto kuningriigi päev on ka. Kuidas nii saab, et kultuuriürituste planeerijad panevad kõik ühte nädalasse?

Pensionär Madis Pretke tunneb, et haridustase on langenud. FOTO: Madis Perli

Madis Pretke, pensionär

Haridusest, ülikooliharidusest tunnen puudust, sest mul endal jäi ka ülikool lõpetamata. Käisin neli ja pool aastat. Nüüd tunnen sellest kõige enam puudust, sest inimesed on ebaadekvaatsed, eriti noor põlvkond. Arvan, et peaks ülikoolidele ja õppeasutustele rohkem reklaami tegema.

Indrek Benno sõnul võiks Tartus olla mugavam rattaga läbi linna sõita. FOTO: Madis Perli

Indrek Benno, arst

Näiteks rattateedest, ei ole kõige mugavam läbi linna või linnas rattaga sõita. See saaks kindlasti veel areneda. Ja võib-olla ka autoliikluse korraldus võiks olla sujuvam, aga muidu eks ta järk-järgult areneb. Laias laastus on tegelikult ju kõik hästi. Mulle tundub, et laste mänguväljakuid on päris palju ja neid tuleb järjest juurde. Ei oska küll nuriseda.

Pärnust pärit Eliise Niklus usub, et Tartu võiks Emajõe ääre arendamisel saada inspiratsiooni Pärnu rannapromenaadist. FOTO: Madis Perli

Eliise Niklus üliõpilane