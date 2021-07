Kõigepealt palju-palju õnne! See on suurim võit, mida sportlane võib tahta?

Aitäh, suur tänu! Jaa, ma arvan, et see on iga sportlase unistus ja siht. Veel ei jõua see kohale. Ma praegugi vaatan ja katsun seda kulda, kas see on olümpiakuld või mitte.