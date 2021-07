Üks filmimeestest võttis vaevaks möödujale viisakalt seletada, et käimas on «Tähtsate ninade» võtted. Film jutustab läbi huumoriprisma loo tänapäevasest maailmast, kus peresuhteid mõjutavad uuenduslik start-up-maailm ja teised noorte jaoks olulised teemad.

Režissöör Ingomar Vihmar ütles, et «Tähtsad ninad» räägib eelkõige laste ja vanemate suhetest kaasaegse ja värske nurga alt, esitades küsimuse, mida on ühel perekonnal tarvis olemaks õnnelik.

«13-aastased Oliver ja Sass meisterdavad tööõpetuse tunnis ninakujulise prillihoidja, mis äratab ootamatult salapärase suurinvestori huvi. Samal ajal näeb Oliveri hiljuti koondatud isa vaeva, et leida uus ametikoht,» selgitas Vihmar. «Poisid on iseseisvaks äriajamiseks aga liiga noored ning nii tekibki plaan, kuidas tabada kaks kärbest ühe hoobiga – nad palkavad oma firmat juhtima Oliveri isa ning päästavad seeläbi ka Oliveri vanemate karile sõitnud abielu.»

Konks on aga selles, et Oliveri isa ei tea, et ta töötab oma poja ja tolle sõbra Sassi heaks. Algab hoogne topeltmäng, mis eskaleerub, kui poisid saavad teada, mis on salapärasel investoril tegelikult plaanis.