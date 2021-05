Abilinnapea Raimond Tamm ütles, et sellisel kujul ideekorje oli linnas kasutusel esmakordselt ja kuna sellest sündis ridamisi uusi mõtteid, on algatus igati korda läinud. «Suur hulk teenindussektori ettevõtteid ei ole juba pikemat aega saanud normaalselt tegutseda ja see on nii linna kui ka ettevõtjate ühine huvi, et eelseisval suvel kujuneks nende tegevus võimalikult edukaks. Usume ja loodame, et täiendavad atraktiivsed ettevõtmised toovad nii tartlased kui ka meie külalised linna suve nautima,» lausus Tamm.