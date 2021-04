Tartust Tallinna viival maanteel käib parasjagu suur töö Võõbu–Mäo lõigul, mille neljarajaliseks ehitamine on oluline verstapost kogu Tallinna ja Tartu vahelise maantee kiiremaks ning ohutumaks muutmisel.

«Märgiline on see, et saame lõpuks ära ühendada 2 + 2 teelõigud Mäo ja Kose vahel,» toonitas transpordiameti Põhja teehoiu osakonna juhataja Janar Tükk.