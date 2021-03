Tartlaste poolel oli sõiduvees Märt Tammearu, kes kogus Albert Hurdaga võrdselt 14 punkti. Saarlaste parimad olid kõik 7 punkti kogunud Lopes Wennder Carlos Lourenco, Keith Pupart ja Hindrek Pulk. Viimane vigastas viimases geimis hüppeliigest nii õnnetult, et lahkus väljakult ja pole teada, kas finaalseeria kohtumises kaasa teeb.

Rait Rikberg ütles magusa võidu kohta, et teadis, kuidas saarlastel on selja taga mitu mängu ja neil on seis raskem. «Ilmselt olid nad nii füüsiliselt kui vaimselt väsinud,» lisas Rikberg mängu järel intervjuus Postimehele.