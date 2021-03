Viimastel päevadel on nii leheveergudel kui sotsiaalmeedias taas tublisti kõne- ja vaidlusainet pakkunud Tartu praeguste juhtide poolt Küüni tänava ja Vabaduse puiestee vahele jäävasse keskparki kavandatav südalinna kultuurikeskus ehk Süku.

Kohalikul tasandil on seni rohkem vaieldud selle üle, kas keskpark saab üldse olla aktsepteeritav uusehitise asupaik. Kas ja kui palju tuleks selle nimel puid ja muud rohelust ohverdada? Miks me ei võiks oma parke sootuks rahule jätta? Kas Sükule sobiks mõni teine koht? Millised võimalused on tänapäeval ühendada linnahaljastust arhitektuuriga?