RAADIOSAADE ⟩ Koroonaväsimus lajatab suhteliselt suurtest vabadustest hoolimata

23. veebruari pärastlõunal eetris olnud raadiosaate «Vahetund Tartu Postimehega» esimeses pooles rääkisid ajakirjanikud Rannar Raba ja Aet Rebane viimastest arengutest seoses koroonaviiruse levikuga. Muu hulgas tõdesid nad, et kardetavasti on Eesti lähiajal sattumas väga raskesse olukorda, sest siinsed inimesed on pandeemiast hoolimata harjunud suhteliselt suurte vabadustega, ent samas on ikkagi maad võtnud selge koroonaväsimus. See kombinatsioon külvab üha enam hoolimatust.