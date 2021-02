PILDID JA VIDEO ⟩ 47. Tartu maratoni rajale läks ligi 4000 suusasõpra

Tänavusel Tartu maratronil on võimalus, et maratonivõit jääb 16 aastase vaheaja järel Eestisse. Suurimad lootused on pandud tartlasele Mart Kevin Põllustele. Naistest on kindel favoriit Tatjana Mannima, kellele pakub kindlasti konkurentsi Hanna-Brita Kaasik.