Eesti arst Jaak Aru võõrsilt: Saksamaal tuleb trammis maskita reisijal tasuda 60 eurot trahvi

Jaak Aru, koroona-aega arvestades, kui lihtne see reisimine teile on olnud?

Kokku pean tegema puhkuse tarvis kuus koroonatesti: siia tulles kaks päeva enne väljalendu, siis lennujaamas, ja siis seitsmendal päeval Eestis. Pärast neid teste sain Eestis juba vabalt ringi liikuda. Nüüd enne äralendu tegin tasulise testi Synlabis. Kui jõuan Saksamaale, teen tasulise testi lennujaamas. Kui need testid on negatiivsed, võin oma Berliini kodust lahkuda. Siis teen testi haiglas ja kui ka see on negatiivne, võin asuda pärast personaliarsti nõusolekut igapäevast tööd tegema.