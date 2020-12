Varjupaika toodud 17-pealisest koerakarjast ootab kodu veel mõni

Tartu koduta loomade varjupaik sai augustis ühe päevaga juurde suisa 17-pealise koerakoloonia, mis oli loomade steriliseerimata jätmise tõttu aastatega üha arvukamaks muutunud ja omanikul üle pea kasvanud. Nüüd on selle karja koeri varjupaigas alles veel neli ja neistki kaks on juba broneeritud hoiukodudesse. Ülejäänud koerad elavad hoiukodudes, viis looma on saanud uue kodu ning kaks on tagasi vana peremehe juures.