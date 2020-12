GALERII ⟩ Tähtveres saab suusatada ja kelgutada

Esimest korda said sel talvehooajal suusad alla juba sadakond talispordisõpra. Näiteks tegi laupäeval lõuna paiku oma esimesi suusaringe Arvo Järvet (72), kes on olnud suur suusafanatt juba koolipoisist saati.

Järveti jaoks oli selle talve esimene lumi pikalt oodatud aeg. «Oi-oi, kui mõnus on jälle rajal olla. Mul on praegu alles esimesed ringid, pole soojaks veel saanud, praegu tuleb veel ettevaatlikult liigutada, sest liigesed annavad tunda, kui järske nõkse teha,» rääkis Järvet.

«Kahju, et suusailm nii hiljavõitu kätte jõudis, omal ajal sai Tähtveres suusatada juba oktoobri viimastel päevadel ja lausa loodusliku lume peal,» ütles Järvet.

Kunstlumega on kaetud spordipargi keskel 400 meetrine ring. «Lund on paksult pandud ja suusad libisevad väga hästi, kuid väike ring võib tüütavaks muutuda,» arvas Järvet. «Järgmine nädal lubas küll sooja, aga kui tugevat sula ei tule, siis püsib kunstlumi ju hästi ja siia võib ka mõne päeva pärast värskema lumekihi peale panna,» lootis Järvet veel järgminegi nädal suusatama minna.

Tähtvere puhkepargi haldusjuhi Marti Viilu sõnul kaalus meeskond ka sel nädalal laulukaare alla uisuväljakut tegema hakata, kuid järgmise nädala vesise ilmateate tõttu jäid plaanid katki. Viilu ütles, et uisuväljaku tegemiseks ootavad pikemat külmaprognoosi, sest muidu läheks sulaga kogu töö ja vaev hukka.

Suusarada on valgustatud kell 6–23. Rada on kõigile suusasõpradele avatud tasuta. Suusalaenutus on avatud esmaspäevast kuni pühapäevani kell 12–21. Viimased suusad laenutatakse kell 20.15.