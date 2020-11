Tartlased on maski kandmise omaks võtnud.

Viimaste nädalatega on Tartumaale lisandunud üha enam koroonapositiivseid ja eelmise ööpäevaga tuvastati koguni 49 uut juhtumit. Tartu tänavapildist on näha, et kaitsemaski kandjatele enam viltu ei vaadata.