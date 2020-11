Tartu kavandab tuleva aasta eelarve mahuks 214 miljonit eurot

​Tartu volikogu komisjonid hakkavad sel nädalal arutama Tartu tuleva aasta eelarve eelnõu, mille kogumaht on 214 miljonit eurot. Eelnõu järgi on eelarve maht 2,8 protsenti suurem võrreldes mullu detsembris vastu võetud tänavuse eelarvega ja 3,3 protsenti enam koroonapandeemia tõttu kärbitud eelarvest, mille suurus on 207,5 miljonit eurot.