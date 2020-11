Galerii ⟩ Kunstiajaloolane Kaur Alttoa sai kätte väärika elutööpreemia

Tänases Tartu Postimehes ilmus rubriigis "Reedene rõõm" intervjuu Kaur Alttoaga - kunstiajaloolasega, kes on süvitsi uurinud Eesti keskaegset arhitektuuri. Mitmeid arheoloogilisi väljakaevamisi juhatanud ja veerand sajandit Tartu ülikoolis kunstiajalugu õpetanud Alttoa elab küll tagasihoidlikku pensionärielu, kuid teeb edasi kirjatööd kirikuarhitektuurist, milles on alati lahendamata küsimusi. Vanameister on soe ja avatud olekuga, kuid ühtteist kriitilist on tal siiski öelda ka tänapäeva ühiskonna kohta.