Galerii ⟩ ligi poolsada talgulist andsid Toomel lehtede riisumisega maheaedadele rammu juurde

MTÜ Tartu maheaed juhil Avo Rosenvaldil oli hea meel näha, et maheaednikud lehtede riisumise talgust aktiivselt osa võtsid. «Enamik siinsetest on maheaednikud,» sõnas ta napilt tund pärast talgupäeva algust.

Samas lootis ta, et päevapeale tuleb talgulisi juurde. «Kui võtta, et meil on maheaednikke ligi 250, siis tahaks loota, et saame pärastlõunaks jõudu juurde,» lisas ta.