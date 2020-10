Video ja pildid ⟩ Lõunakeskus põleb? Kinoseansid peatati, juuksuris jäid soengud poolikuks, poodlejad segaduses

«Lasime tossugeneraatoritega maja suitsu täis ning kuni viimase hetkeni ei teadnud keegi, et tegemist oli õppusega,» ütles Parveots. «Kuna poe personalile tuli olukord suure üllatusena, siis ei õnnestunud hästi ka maja eri osade turvameeskondade omavaheline infovahetus. Siiski oli kokkuvõttes inimeste koostöö hea ning kõik said kiiresti evakueeritud.»

Kui on näha suitsu, siis tuleb sellest eemale liikuda. «Ka sellel õppusel oli näha, et inimesed mitte ei läinud ohust eemale, vaid mindi hoopis suitsu suunas, sest seal oli peaväljapääs ja bussipeatus,» ütles Parveots. «Tegelikult tuleb ikka kaugemale ja esimesest ohutust väljapääsust õue minna, mitte risti läbi maja.»

Kas selline põleng on kaubanduskeskustes kerge tekkima? «Kaubanduskeskuse tulekahjud on kindlasti erakordsed, aga praktika näitab, et kui need juhtuvad, siis areneb tuli kiiresti ja kaugele ning sellel on väga rasked tagajärjed varale ja tervisele. Kui häirekellad lähevad tööle, siis tuleb võtta asja tõsiselt,» rääkis Parveots.