Galerii ⟩ Tammeka teenis kodustaadionil lõpuks kauaoodatud võidu

Tartu Tammeka peatreener Kaido Koppel oli võiduga loomulikult väga rahul. «​Kõige suurem saavutus ongi lõpptulemus ja kolm teenitud punkti. Tegime neid asju, millesse usume,»​ rääkis Kaido Koppel. Ta nentis, et mängu algus kulges sarnaselt eelmisele kohtumisele Kuressaarega, kui vastased kiiresti juhtima läksid. «Nad viisid üsna sirgjooneliselt palli ette ja me ei tulnud sellega toime. Samamoodi kahevõitlustes ei olnud piisavalt julged,»rääkis Koppel esimese poolaja kohta. Tartu meeskonna võidule andis suurima panuse Tristan Koskor, kes lõi kaks väravat. Koppeli sõnul ongi see loomulik ründaja roll ja hästi tehtud töö. «Ründajate põhiosa ongi väravate löömine, aga muidugi tuleb meeskonnas tervikuna ka teisi asju hästi teha. Ta kandis oma rolli hästi välja,» kinnitas ta.

263 pealtvaataja silme all teenitud võiduga seisab ​Tammeka liigatabelis 28 punktiga 6. kohal, kuid vahe eesoleva Viljandi JK Tulevik meeskonnaga on ainult üks punkt. Hooaja lõpuks loodetakse jääda viiendaks. «Tabeli esinelik eristub selgelt, nende püüdmine on liiga suur amps, aga viiendat kohta jahime kindlasti. Teeme veel kõik, mis võimalik, et saavutada võimalikult hea koht,»​ lisas Koppel.