Tartu Postimees koos Tartu ärinõuandlaga korraldab kolmandat korda Tartu ja Tartumaa aasta toote konkurssi. Sinu abi on teretulnud, et selgitada välja võitja viie finalisti seast.

Tartu ja Tartumaa aasta toode 2020

FINALISTID

Disainerimööbel Vooglaud

FOTO: Oakmind Design

Oakmind Design on uus disainerimööblit tootev ettevõte, mis valmistab peamiselt epoksiidvaiguga laudu nimega Vooglaud (inglise keeles river table).

Vooglaud on tehtud naturaalsest eestimaisest puidust, millest voogab läbi kütkestavat värvi epoksiidvaik. Puidu sidumine vaiguga on avanud uudse suuna kodude, büroode ja muude ruumide sisustamiseks. Oakmind Design toodab nii söögi-, kohvi- kui ka kontorilaudu, aga ka tööpindasid köökidesse ja seinadekoratsioone.

Vooglauad sobivad hästi inimestele, kes tähtsustavad eripärast disaini ning peavad lugu käsitööst ja ehedast puidust. Uuri lähemalt SIIT.

Matkahaagis Mini-Caravan

FOTO: Respo Haagised

Respo matkahaagis Mini-Caravan on tarvitatav koduna kohtades, kuhu teised ei ulatu. Kompaktse disaini ja nutikate lahendustega haagis on mõeldud eeskätt uue põlvkonna matkahuvilistele. See on aerodünaamiline ja hea juhitavusega ning selle vähene kaal võimaldab vajaduse korral käsitsi manööverdamist.

Haagise transportimiseks on vajalik B-kategooria juhiluba, seda on võimalik vedada väga mitmesuguste sõidukitega alates väikestest sõiduautodest ja lõpetades suuremate kaubikutega.

Mini-Caravan toetab matkaja iseseisvust ja pakub mugavust. Haagise saab sõiduki järele ühendada mängleva kergusega ning alustada spontaanset teekonda kuhu iganes. Ka on Mini-Caravan tänuväärne abivahend vabaõhufestivalide, kontsertide, aga miks mitte ka Rally Estonia nautimiseks. Uuri lähemalt SIIT.

Hambapesutabletid Münt

FOTO: Münt

Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilasfirmast alguse saanud ettevõtte looduslikud hambapesutabletid on keskkonnasäästlik alternatiiv hambapastale.

Tablettide valmistamisel on kasutatud hambapastadele tüüpiliste kemikaalide asemel looduslikke koostisosi. Nii näiteks on fluoriid asendatud ksülitooliga ja tootesse pole lisatud naatriumlaurüülsulfaati ehk ainet, mis paneb hambapasta vahutama.

Tabletid on pakendatud klaaspurki, mitte plasttuubi. Iga kolme kuu tagant saadab ettevõte püsikliendile paberkotis uue portsu tablette. Toodete puhtust on mikrobioloogiliselt kontrollitud ning see vastab Euroopa kosmeetikasertifikaadi nõuetele. Münt osaleb ka tänavusel ettevõtluskonkursil Ajujaht. Uuri lähemalt SIIT.

EQUA-4050 läbivaatuslaud veterinaariakliinikutele

FOTO: EQUA

EQUA-4050 läbivaatuslaud on disainitud maailma kõige mugavamaks veterinaarialauaks. Kui varem on veterinaarialaudu valmistatud kui tavapäraseid mööbliesemeid ja peamiselt külmade metallpindadega, siis EQUA eesmärk on tuua muutus. Seepärast arendab ja valmistab ettevõte kliinikutele tooteid, mis ühtaegu väärtustaks veterinaaride tööd, aga meeldiks ka loomadele.

EQUA-4050 laua disainimisel on kasutatud komposiitmaterjale, mis pole libedad ega külmad. Laual puuduvad juhtmed ning selle kõrgust saab mugavalt reguleerida käsi kasutamata. Lauda on võimalik reguleerida nii madalale, et suuremad lemmikloomad saavad sellele vabalt ise peale astuda ja seega pole neid vaja tõsta.

Laua akutoitel mootorid töötavad vaikselt ja sujuvalt ega ehmata looma, kes on kliinikusse sattununa paratamatult ärevil. Uuri lähemalt SIIT.

Raba saunamaja

FOTO: Raba Saunamajad

Raba saunamaja on terviklik ja soodne. See on loodud kogenud saunameistrite abil ja suurt rõhku on pandud kasutusmugavusele.

Saunamajas on olemas kõik vajalik alates nägusast sisustusest ning lõpetades elektriboileri, soojuspumba ja pistikupesadega. Lisaks kolmele ruumile kuulub sauna juurde varikatusega terrass. Tänu varjualusele ja suurte ustega eesruumile saab hoonet kasutada ka aiamajana ning kui vaja, saab seal külalisi majutada.

Välimuselt on Raba saunamaja ühtaegu nii traditsiooniline kui ka modernne ja sobib seetõttu igasse aeda. Sulandamaks majakest paremini keskkonda, on kliendil võimalik fassaadi värvi ise valida.

Raba saunamaja paigaldamiseks pole tarvis vormistada ehitusluba, sest 18,5-ruutmeetrise pindalaga mahub see nõutud normide piiresse. Ka puudub vajadus rajada vundament, aluseks sobivad ka kergplokid või täidetud torud. Uuri lähemalt SIIT.