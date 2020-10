Tartu võimlejad tõid Eesti meistrivõistlustelt silmapaistvaid tulemusi

Eesti võimlemisliidu juhatuse liikme Lea Kriibi sõnul on äärmiselt hea tunne, et Tartu neiud tõid Eesti aasta kõige tähtsamalt võistluselt nii suure hulga medaleid ja näitasid väga head taset nii ilu- kui ka rühmvõimlemises. «Võib vist öelda, et rühmvõimlemises on Tartu neiud juba aastaid valitsenud tipus, aga suur rõõm on tõdeda, et ka iluvõimlemises oleme väga heal tasemel ning tüdrukud, kes nii kõrgele tippu jõuavad on tõeliselt pühendunud ning töökad ja see paistab välja nii platsil kui ka tulemustes,» rääkis Kriibi.