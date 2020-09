Tartumaa koroonatestide hulgas ei olnud seekord positiivseid

Lõuna regioonis on tänahommikuse seisuga kolm kollet – Võru sünnipäev (22 inimest), Itaalia reisi kolle (üheksa haigestunut) ja matuse kolle (10 inimest). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviirusega seoses 155 inimest, kellest 49 on haigestunud.