Galerii ⟩ Tartuffi avaõhtu tõi viiruse kiuste Tartu raeplatsi filmihuvilisi täis

Kell 21 istus Raekoja platsil inimesi veel hõredalt ning toolid olid distantsi hoidmiseks paigutatud üksteisest tunduvalt kaugemale kui tavaliselt. See oli hetk, mil avalöögini oli jäänud veel tund ja võis arvata, et esimene Tartuffi õhtu jääb publiku poolest vaeseks. Ometi see nii läinud ja publik pidas kellast täpselt kinni. Veidi enne kella 22 hõivati vaat et hetkega kõik toolid ja ka pubide ning restoranide istekohad. Oli neidki, kes kasutasid mugava äraolemise tekitamiseks madratsit ning ka neid, kes istekoha puudumisel jäid püsti.

«Mõtlesin, et võtan asja mõistusega ja pigem ikka tulen kohale. Praegu ei ole seis nii hull, et peaks kõike piirama,» arutles Andrea Laar, kes varem polnud Tartuffil üldse käinud. Avaõhtu filmi sisuga polnud ta ennast eelnevalt väga kurssi viinud, viskas vaid põgusa pilgu süžee kirjeldusele.

Kell 22 alanud tseremoonial andsid kontserdi Maarja Nuut ja Hendrik Kaljujärv. Festivali avafilm oli tänavu Brasiilia režissööri Karim Aïnouzi auhinnatud melodraama «Nähtamatu elu».

Võis näha, et inimesed nautisid suveõhtut Tartu südalinnas täiel rinnal ega paistnud haiguspuhangu pärast muretsevat. «Olen ikka mitu aastat järjest siia tulnud. Tartuff on Tartu suve oluline osa ning täna ma lootsingi, et hoolimata olukorrast tuleb kohale palju inimesi ja näeb teisi tuttavaid,» rääkis Paula Pütsepp.

Publiku vahel liikus ringi palju maske kandnud turvatöötajaid, kes palusid üle kahe inimese kõrvuti istunud seltskondadel üksteisest kauemale hoida ning viisid külastajate hulgast ära ka paar ülemeelikusse meeleollu jõudnud inimest. Pubides rõhutasid teenindajad inimestele, et alkoholimüük lõpeb kell 23.

Linnapea Urmas Klaas ütles Tartuffi oma avakõnes, et Tartu ja Tartuff on lahutamatud ning andis traditsiooni kohaselt linnasüdame nädalaks hoida PÖFFI direktorile Tiina Lokile. Klaas kinnitas, et Tartuff jääb alati toimuma ning traditsioon peab püsima hoolimata võimalikest keerulistest olukordadest tulevikus.