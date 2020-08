Politsei tabas kuus Jõgevatrefil purjutanud mootorratturit

Kokku pandi alkomeetrisse puhuma üle 1600 sõidukijuhi ning tuvastati, et kaheksa neist olid alkoholi tarvitanud. Nendest kaks olid möödasõidul olevad autojuhid, kuid kuus alkoholi pruukinud mootorratturit olid seotud Jõgevamaal toimunud motoüritusega. Lisaks puudus ühel üritusel osalenud motomehel juhtimisõigus. Muuhulgas avastati kaks kiirusületajat, üks joobes jalgrattur ning veok, mille koorem ei olnud nõuetekohaselt kinnitatud.

Tartu politseijaoskonna vanemkomissar Argo Arukase märkis, et ürituse korraldaja on taganud osalejatele võimaluse testida kainust. «Paraku näis, et osa motomeestest ei väärtusta kuigi kõrgelt enda ja teiste ohutust ning vilistavad ka korraldaja pingutustele üritus võimalikult turvaliselt läbi viia,» märkis Arukase.