Tartu linnapea: praegu veel pole vajadust täiendavateks piiranguteks

Tänahommikuse seisuga on Tartus kaheksa hiljutist koroonaviirusesse nakatunut. Lisaks on terviseamet teinud selgeks 53 inimest, kes nakatunutega on olnud lähikontaktis. Selles valguses leiab Tartu linnapea Urmas Klaas, et terviseamet on teinud head tööd ning avaldas veendumust, et koroonakolle on kontrolli all.