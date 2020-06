Tartu ööklubid avavad uuesti uksed

Ülikooli tänaval tegutsev kokteiliklubi Level kohandas end suve algul kaneelisaiakeste kohvikuks, et uksi mitte täielikult sulgeda. Nüüd muutub Level tagasi ööklubiks ning avab uksed juulikuu algul. Klubi omaniku Ahto Kalda sõnul on plaanis Levelisse lasta tavapärasest poole vähem inimesi, et tagada piduliste heaolu.