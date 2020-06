Video ⟩ Paju tänava hoovis kriiskab linna kohta ebatavaline kakupoeg

Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi linnuökoloog Marko Mägi rääkis, et temagi sai mõne päeva eest ühelt linnakodanikult mureliku tähelepaneku, et Paju tänava hoovis on juba nädal aega hädiselt kisavad kakud. «Teatajal oli kartus, et pojad on näljas ja vanemateta ja hädised hõiked on märk lindudele abitusest,» ütles Mägi, kelle sõnul pole asi sugugi nii hull. «Tegu on kõrvukrätsu poegadega ja need piiksuvad häälitsused on poegade tüüpilised toidumangumise hüüded. Nii antakse vanematele märku, et nad poegi ei unustaks ja neile aeg-ajalt mõne rammusa hiire tooks,» selgitas Mägi. «Kuna pojad on seal puul olnud juba vähemalt nädala, siis ei ole alust arvata, et poegadele peaks abi pakkuma - kui rätsupojad oleks vanemateta, siis ei oleks nad omapäi nädalat vastu pidanud.»