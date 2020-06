Küsitlus: mida arvate Autovabaduse puiestee loomisest juulikuuks?

Glein Kiissa (40), it-sektoris töötaja Kristjan Teedema

Oleneb, kelle seisukohta vaadata. Idee on ju okei, küsimus on tagajärgedes. Ettevõtmine nõuab kulutusi ja võib-olla oleks mõistlik see summa muul moel kasutada. Samas, kui see aitab tõesti toitlustuskohtadel ja ettevõtetel käivet luua, tuleb raha teisiti tagasi. Kui ei proovi, siis teada ei saa. Sõita saab ka ringiga, lihtsalt on ebamugav.

Sten Juur (29), maastikuarhitekt Kristjan Teedema

Minule see mõte väga meeldib. Nii tekib rohkem uusi kesklinnas tegutsemise võimalusi juurde ning minule sellised linnaruumiga seotud eksperimendid meeldivad. Ma hoiaksin tänava kinni isegi pikemalt, näiteks kolm kuud, terve suve. Jalakäijatel on huvitav liikuda alal, mis muidu on nende jaoks keelatud.

Jüri-Rein Vakmann (78), pensionär Kristjan Teedema

Mulle see ei meeldi, aga kannatan ära. Sõidan iga päev mööda seda tänavat ja nüüd tuleb Narva maantee kaudu keerutama hakata. Huvitav, kust need turistide hordid nüüd järsku peaksid tulema. Kõige hullem olukord on taksojuhtidel. Idee ei ole kasulik, aga tüli tekitab palju.

Anneli Lorenz (53), õppejõud Kristjan Teedema

Positiivne mõte, kindlasti loob lastele uusi tegevusi. Miks mitte, kui suurüritusi sel suvel niikuinii ei toimu. Olen ise igapäevane autosõitja ja väidan, et Tartu linnas pole küll raske ümbersõite teha. Proovige neid Tallinnas, võrrelge.

Kalle Nurm (75), pensionär Kristjan Teedema

Kuu on pikk aeg, nädala veel kuidagi kannatab ära. Lillemüüjatega me ei tea enam, kust kaudu hakkame kaubamaja ette oma kaupa tooma. See koormab teised liiklussõlmed üle. Kui Riia tänav on peatee ja seal on praegu ehitus, siis kasutatakse Vabaduse puiesteed, et Tähtverre sõita. Nüüd pannakse see ka kinni ja Vene ringile Narva maanteel tekib ummik. Miks on vaja liiklust piirata, kui süüa võib igal pool? Kohvikud saaks ka Toomemäele üles seada.

Heinar Kull (56), taksojuht Kristjan Teedema

