Tartu Kunstimuuseum avas näituseprojekti konkursi «Noor Tartu»

Tartuga seotud noore kunstniku all peame silmas kedagi, kes on Tartust pärit, Tartus (kunsti)hariduse saanud või Tartus kunstnikuna tegutsev kuni 35-aastane inimene. Valiku eelduseks on ka senine vähene näitusekogemus. Kasutatavatele meediumitele piiranguid ei ole.