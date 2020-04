Eesti kõnekäänud mahtusid kahte üle tuhande leheküljelisse köitesse

Asta Õimu juhtimisel koostatud suurteos on Eesti kirjandusmuuseumi teatel üles ehitatud nii, et lugeja ei pea igal juhul alustama esimesest köitest, vaid eeskätt teda huvitavast mõistekategooriast, mõistest või tähendusest. Selle juures on abiks põhjalik sisujuht.