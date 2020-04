Viimasel kolmel ööpäeval pole Tartumaale positiivseid koroonadiagnoose lisandunud

Viimase ööpäeva jooksul lisandus enim positiivseid testitulemusi Harjumaal – nakkus diagnoositi seitsmel inimesel. Kolm nakatunut diagnoositi Ida-Viru ja Saare maakondades. Üks uus nakatunu on ka Hiiu, Lääne-Viru ja Valga maakonnas.

Tartumaal tuvastati viimati koroonaviirusesse nakatunu esmaspäevasel testimisel, mille andmed edastas terviseamet teisipäeva ennelõunal. Kokku on Tartumaal nakatunuid 97.

Statistika koostatakse rahvastikuregistri andmete põhjal. Vanuseliselt on kogu COVID-19 levikuperioodi jooksul enim nakatunuid 55–59-aastaste hulgas.

24. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 103 inimest, kellest kuus on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 206 inimest. Ööpäeva jooksul suri Põhja-Eesti regionaalhaiglas ravil viibinud 69-aastane mees. Kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 46 inimest.