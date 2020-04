FOTOD ⟩ Elva vallas hukkus liiklusõnnetuses noor mees, autojuht pages sündmuskohalt

Öösel kella kolme ajal teatas juhuslik möödasõitja häirekeskusele, et Elva vallas Mäeotsa külas on lauges paremkurvis paremale teelt välja sõitnud sõiduauto Audi, mis on rullunud üle katuse ning põrganud vastu puud. Sõidukis kaasreisijana viibinud 20-aastane mees hukkus sündmuskohal.