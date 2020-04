Tartus suri kaks koroonapatsienti

Viimane ööpäev osutus kogu Eestis eriti traagiliseks, sest Covid-19 viiruse tõttu kaotas Eesti haiglates elu kuus inimest: Tartu ülikooli kliinikumis 55-aastane mees ja 92-aastane naine, Kuressaare haiglas 73-aastane naine, 87-aastane naine ja 77-aastane mees ning Põhja-Eesti regionaalhaiglas 86-aastane naine. Kokku on nüüd Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 11 inimest.

Viimase ööpäeva jooksul laekus Eestis 1372 koroonaviiruse tuvastamise testi tulemust, millest kuus protsenti ehk 79 osutusid positiivseteks. Rahvastikuregistri andmete põhjal jagunesid need nii: Saaremaal 30, Harjumaal 25, Pärnumaal kuus, Ida-Virumaal viis ja Viljandimaal viis.

Eestis on kokku tehtud 15 725 testi, neist 858 ehk viis protsenti on olnud positiivsed. Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanuserühmas 50–54 eluaastat (11 protsenti) ning 45–49 eluaastat (10 protsenti) ja 55–59 eluaastat (10 protsenti).