Vanemuise tänav suletakse liiklejatele kuuks ajaks

Eriolukorra tõttu liigeldakse palju vähem ja et suletud on ka Vanemuise teater, siis otsustas Tartu linnamajanduse osakonna liikluskorraldusteenistus, et Vanemuise tänav suletakse tee ehitamiseks tajutiselt täielikult lõigus Akadeemia tänavast Ülikooli tänavani.