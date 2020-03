Uus Teater alustas tasuta salvestuste näitamist «Odysseiaga»

Esimeseks on «Odysseia», Ivar Põllu lavastus 2015. aasta suvest. Tartu Uue Teatri enda arvamuse kohaselt on see lavastus, millest kuulsid mitmed, aga mida nägid vähesed. «Selge see, et ülesvõte pole päris see, mis etendus (eriti sellise liikuva lavastuse puhul), aga midagi siin on. Kasvõi mälestus, kuidas me kõik kokkupressituna bussidega mööda Tartut sõitsime ja koos ühes lauas istusime. Kunagi jälle!» on märgitud teates.