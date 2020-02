Tartus esineb Jaapani rokkansambel Hikashu

«Bändi teeb köitvaks see, et üle 60-aastased virtuoossed muusikud ei ole endas unustanud poisikest, lapselikku rõõmu. Oskuslike muusikutena eksperimenteerivad nad kaasakiskuvalt free jazz'i, no wave, gutturali, growling Beefheartiani ja pop stiilidega ning võtavad loa laval korralikult mürada,» tutvustas festival rokkbändi. Bändi algusaastatel tegid nad palju oma muusikat, aga ka kavereid, neil on näiteks oma versioon Kraftwerki menuloost «The Model».