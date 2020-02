Galerii ⟩ Tartu maratoni juubelimatkale läks üle tuhande spordisõbra

Tartu maratoni peakorraldaja Indrek Kelk oli täna hommikul pigem rõõmus kui kurb. «Mis siin enam kurvastada, pilt on ju üheselt selge,» sõnas Kelk ja viipas Tehvandi staadionil kokku vajunud ning vesisele kunstlumehunnikule.

Samas oli ta üllatunud, et matkale tuli starti sedavõrd palju huvilisi, hoolimata sellest, et hommikul valitses väljas ilm mille võib võtta kokku sõnapaariga külm ja vastik. «Eilseks õhtuks oli registreerinuid 1060 inimest ja näha on, et kohapeal registreerijaid on ka üsna palju,» lisas Kelk.

Täna oli võimalik osalejatel valida 17-kilomeetrise ja 27-kilomeetrise jalgsimatka vahel. Mõlemad retked algasid Tehvandilt ning lõpp-punktiks on Kääriku.

Stardi matkale andis täna Tehvandil pikamaasuusatamise sarja Worldloppeti endine peasekretär ning Tartu endine abilinnapea Madis Lepajõe. «Näed, siin on ainult memoriaal laskesuustamise EMile,» sõnas Lepajõe sulanud kunstlume hunnikule viidates.

«Ühest küljest on muidugi kurb, et lund pole ja suusamaratoni sõita ei saa, aga teisest küljest on hea meel, et inimesed saavad sellest aru ning tulevad ikkagi kohale, mis siis, et jalgsimatkale,» märkis Lepajõe.

Tuhande matkasõbra seas läksid rajale ka sõbrannad Marje ja Airi Raplamaalt. Kui oleks olnud lumi maas, oleks nad rajale läinud suuskadega. Marjel on seni kirjas viis täispikka Tartu suusamaratoni. «Aga ma tavaliselt olen lõpetajatest seal viimase kümne hulgas, sest ma naudin loodust,» sõnas Marje.