Juubelinäitus «Tartu maraton 60» tõi suusatalve näitusesaali

Jaanuaris möödus 60 aastat esimesest Tartu maratonist. Väikese initsiatiivgrupi loodud suusamatkast on aastatega kasvanud spordifestival, mis toob kokku tuhandeid suusasõpru maailma eri paigust. Lugusid, mida suusapeoga seoses pajatada, on mõistagi meeletult.

Näitus annab hea pildi sellest, milline on olnud Tartu maratoni teekond läbi kuue aastakümne: kuidas on muutunud maratonil osaleja ja maraton ise osaleja jaoks. Samuti sellest, millist rolli on suusapidu mänginud meie inimeste igapäevaelus ning rahvaspordi edendamisel.

Näitus on jaotatud neljaks ajastuks (1960–1979, 1980–1987, 1991–1999 ja 2001– …). Oluliseks märksõnaks on nii harrastajate kui ka tippsuusatajate varustuse muutumine läbi kuue aastakümne. Lisaks saab näitusel uudistada, kuidas on muutunud maratoni rada ja selle hooldamine; millega on maratoonarid keha kinnitanud; kuidas on toimunud osalejate registreerimine ning ajavõtt. Näituse seovad ühtseks tervikuks osalejate pajatatud värvikad lood ja juhtumid, mida ilmestab eksklusiivne foto- ja videomaterjal.