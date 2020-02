Väike valimisliit nõuab Tartu linnapea tagasiastumist

Valimisliidu saatetud teates on loetletud mitu põhjendust, neist esimesena kliinikumis puhkenud kriisi.

«Tartu ülikooli kliinikumis kääriv juhtimiskriis ei ole asi iseeneses. Kliinikumis toimuv väljendab laiemalt ka Tartus toimuvat, sest nii kliinikumis kui ka linnas on vastutav roll Urmas Klaasi käes,» seisab teates.

Järgneb nending, et valimisliidu hinnangul on Tartu linnapea Urmas Klaasi tegevus (tegelikult tegevusetus) linna juhtimisel näidanud, et linna ees seisvate suurte probleemide lahendamisega linnapea hakkama ei saa.

«Selle asemel, et neid probleeme (linna elanikkonna kahanemine ja seeläbi maksumaksjate arvu vähenemine, linna tähtsuse vähenemine võrreldes Tallinna ja nii mõnegi teise Eesti linnaga, linna arengu pikema visiooni puudumine) teadvustada ja lahendama asuda, on linnapea valinud üldsõnalise jutu, hämamise ja kohati lausa valetamise tee,» seisab teates. «Nüüdne kriis kliinikumis on näidanud, et ka sealse juhtimiskriisi lahendamisega ei saa Urmas Klaas (kui kliinikumi nõukogu esimees) hakkama.»

Valimisliidu Tartu Eest liikmed Vahur Kalmre ja Margus Jaanovits, kes on praegused linnavolinikud, ning Tanel Tein ja Hannes Klaas leiavad avalduses, et Tartu väärib paremat ning Urmas Klaas peaks linnapea ametist lahkuma. «Kutsume üles ka teisi Tartus esindatud erakondi eesotsas Reformierakonnaga ja valimisliite tõsiselt kaaluma Urmas Klaasi mittesobivust linnapea kohale. Samuti arvame, et siiani Tartus opositsioonis olevad või hiljuti sinna lükatud erakonnad peaksid võtma Tartus suurema vastutuse ja püüdma Tartut ise edasi viia,» ütlevad nad.

Tartu volikogus on 49 liiget. Täna keskpäeval sõlmivad koalitsioonilepingu Reformierakond, kes on volikogus 20 kohta, ja Sotsiaaldemokraatlik erakond, kel on 8 kohta.