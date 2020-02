Galerii ⟩ Ahhaas peeti täiskasvanutele teadusööd ning plahvatusohtliku kontserdi andis Lexsoul Dancemachine

Ahhaa turundusjuhi Kaisa Hanssoni sõnul on täiskasvanutele suunatud teadusööd Põhjamaades väga populaarsed, kuid Tartus oli see esmakordne. «Eesmärk on näidata, et teadus võib olla huvitav ka täiskasvanutele ning siin saab põnevalt aega veeta. Sel korral sai lapsed koju jätta ja ise majas ringi uudistada,» rääkis Hansson. Eriliseks õhtuks toodi kohale ka täiskasvanute «stressipall» ehk autokere, mida sai lõhkuda ja ennast täiel rinnal välja elada. Külastajad katsetasid oma kokteilisegamisoskusi, lahkasid tarretisest aju, seiklesid lasertoas, vaatasid planetaariumis virmalisi, lõbutsesid pallimeres või avastasid Ahhaa keskuse neid ruume, kuhu muidu ei pääse.